(Seitingen-Oberflacht) Freilaufende Pferde

Seitingen-Oberflacht - Mehrere Anrufer haben der Polizei am Donnerstag, gegen 4 Uhr, zwei freilaufende Pferde in Seitingen-Oberflacht mitgeteilt. Die Ordnungshüter entdeckten die beiden Ausreißer in einem Garten im Sandbühlweg. Beim Versuch die Tiere mit einem Strick dingfest zu machen, nahmen die beiden Vierbeiner Reißaus und galoppierten durch ganz Seitingen. Zusammen mit dem Pferdehalter konnte das Pferdeduo schlussendlich unverletzt und ohne weitere Zwischenfälle eingefangen werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/