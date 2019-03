Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Villingen-Schwenningen) Pedelecfahrer stürzt zwischen Wolterdingen und Tannheim

A.-Truchtelfingen - In der Degerfeldstraße ist am Samstagabend en Motorradfahrer ohne Fremdverschulden gestürzt.

Der 55-Jährige fuhr gegen 18.10 Uhr auf der Kreisstraße aus Bitz kommend in Richtung Truchtelfingen. Wegen eines Fahrfehlers kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er auf den unbefestigten Seitenstreifen und touchierte die Leitplanke. Das Motorrad kippte, der Fahrer stürzte die angrenzende Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich leicht. Der verständigte Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Motorrad, einer Suzuki, entstand nur geringer Sachschaden. Ein Bekannter des Verletzten holte es ab.

