Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Triberg im Schwarzwald) Unbekannter Täter versucht Parkautomaten an den Parkdecks Badinsel und Kurhaus aufzubrechen - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald - Im Zeitraum der letzten zweieinhalb Wochen, von Montag, 11.03., bis Dienstag, 26.03., haben unbekannte Täter versucht, mit Hebelwerkzeugen Parkautomaten an den Parkdecks Badinsel und Kurzhaus aufzubrechen. Die Parkautomaten hielten den gewaltsamen Manipulationen stand, allerdings entstand an den Automaten erheblicher Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Die Polizei Triberg (07722 1014) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

