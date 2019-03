Polizeipräsidium Tuttlingen / 6000 Euro ...

(VS-Schwenningen) 6000 Euro Schaden nach einem Streifvorgang zwischen zwei Autos

VS-Schwenningen - Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist es am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, in einem Baustellenbereich der Dauchinger Straße gekommen. Dort waren ein Fahrer eines Skodas und eine Seat-Fahrerin im Bereich der Abzweigung Schopfelenstraße unterwegs und mussten wegen einer Ampel auf der Dauchinger Straße verkehrsbedingt anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, wollte der Skoda-Fahrer links an dem Seat vorbeifahren, um nach links auf die Schopfelenstraße abzubiegen. Hierbei kam es dann mit dem ebenfalls anfahrenden Seat zum Streifvorgang. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

