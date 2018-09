Polizeipräsidium Tuttlingen / 63-jähriger Mann vermisst ...

(Sulz) 63-jähriger Mann vermisst - Suche bislang erfolglos - Polizei bittet um Hinweise

Sulz - Seit Montagabend wird der 63-jährige Karl-Heinz Stumpf vermisst. Der Mann hat ist seit Montagvormittag aus dem Haus der Betreuung und Pflege in der Straße "Am Stockenberg" abgängig. Zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr wurde er mit einer anderen männlichen Person in der Sulzer Innenstadt gesehen, dabei hielt er sich auch am Kiosk "Bootssteg" aus. Anschließend verlor sich seine Spur. Stumpf ist gesundheitlich belastet und auf Medikamente angewiesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand führt er die besagten Medikament nicht mit. Von einer Gesundheitsgefahr bei ihm ist auszugehen. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Circa 170 cm groß, grauer Vollbart, Rundglatze, kräftige Statur. Der Name des Betroffenen soll in der Kleidung eingenäht sein. Die Art der Bekleidung ist nicht bekannt. Im Laufe des Dienstags wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es wurden auch Man-Trailer-Hunde eingesetzt. Die Suche blieb indes erfolglos. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Das für den Fall zuständige Kriminalkommissariat in Freudenstadt bittet dringend um Hinweise unter der Tel. 07441/536-0, an den Polizeiposten Sulz, Tel. 07454/92746 oder an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

