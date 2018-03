Polizeipräsidium Tuttlingen / 7000 Euro ...

(Albstadt-Ebingen) 7000 Euro Schaden nach Unfall in einem Kreisverkehr

Albstadt-Ebingen - Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist es am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, im Kreisverkehr Neuer Weg und Karlsbrücke gekommen. Dort war ein 61-jähriger Citroen-Fahrer von der Straße Neuer Weg in den Kreisverkehr gefahren, ohne auf einen Opel Corsa eines 21-Jährigen zu achten, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Allerdings hatte eine Notrufeinrichtung im Opel des 21-Jährigen dafür gesorgt, dass vorsorglich ein Rettungswagen zu der Unfallstelle fuhr.

