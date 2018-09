Polizeipräsidium Tuttlingen / 73-jährige Frau ...

(VS-Villingen) 73-jährige Frau bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

VS-Villingen - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, an der Einmündung Klosterring und Mönchweiler ereignet hat, ist eine 73-jährige Frau nach dem Kontakt zwischen dem von ihr benutzten Rollator und einem abbiegenden Linienbus schwer verletzt worden. Unmittelbar vor dem Unfall war die Frau entlang dem Klosterring unterwegs und wollte die einmündende Mönchweilerstraße bei "grün" im Bereich einer vorhandenen Fußgängerfurt überqueren. Zeitgleich stand der Fahrer eines Linienbusses auf einem Sonderfahrstreifen für Busse auf dem Klosterring und wollte nach rechts in die Mönchweilerstraße abbiegen. Nachdem ein im Klosterring angebrachtes Sondersignal für Linienbusse auf "freie Fahrt unter Beachtung der Abbiegeregeln" umgeschaltet hatte, bog der Fahrer des Linienbusse nach rechts auf die Mönchweilerstraße ab, ohne auf die Frau mit dem Rollator zu achten. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen dem Bus und dem Rollator, wobei die Frau zu Boden stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt an der Unfallstelle eintreffenden Rettungskräfte wurde die 73-Jährige in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

