Polizeipräsidium Tuttlingen / 74-jähriger Radfahrer ...

(Villingen) 74-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Villingen - Ein 74-jähriger Radfahrer wurde am Samstagmittag in der Neckarstraße, kurz vor dem Kreisverkehr "Alte Herdstraße" beim Befahren des kombinierten Fußgänger- und Radüberweges, von einem 66-jährigen Pkw-Fahrer angefahren. Der Autofahrer, der auf der Neckarstraße in Richtung Kreisverkehr fuhr, hatte den Radler nicht gesehen. Bei dem Unfall erlitt der 74-Jährige erhebliche Beinverletzungen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

