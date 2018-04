Polizeipräsidium Tuttlingen / 75-Jähriger Pedelecfahrer wird ...

75-Jähriger Pedelecfahrer wird beim Zusammenstoß mit Lkw getötet

Landkreis Rottweil - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in Eschbronn, auf der Kreisstraße zwischen den Teilgemeinden Schönbronn und Mariazell. Ein 63-Jähriger Lkw-Fahrer war im Begriff einen in gleicher Richtung fahrenden Pedelecfahrer zu überholen, als dieser plötzlich nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Hierbei kam es zwischen dem 75-Jährigen Pedelecfahrer und dem Lkw zu einem seitlichen Zusammenstoß wobei der Pedelecfahrer zu Boden geschleudert wurde und sich hierbei lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum, wo er wenige Stunden später aufgrund seiner Verletzungen verstarb. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR und am Pedelec von ca. 500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis gg. 16.45 Uhr gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Tuttlingen Polizeiführer vom Dienst Telefon: 07461 941-333 E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/