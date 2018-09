Polizeipräsidium Tuttlingen / 76-jährige ...

(Grosselfingen) 76-jährige Pkw-Lenkerin übersieht Quad-Fahrer - zwei Schwerverletzte

Grosselfingen - Die 76-jährige Fahrerin eines Fiat Pandas übersah am Sonntagmittag, gegen 12.40 Uhr, beim Linksabbiegen von der Landstraße 391 auf die Zufahrt zur Bundesstraße 27, in Richtung Balingen einen aus Richtung Grosselfingen entgegenkommenden Quad-Fahrer. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den heftigen Aufprall wurden der 51-jährige Quad-Fahrer und seine Sozia vom Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Die 76-Jährige Panda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

