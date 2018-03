Polizeipräsidium Tuttlingen / 77-jähriger ...

(Bad Dürrheim) 77-jähriger Fußgänger im Industriegebiet von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Bad Dürrheim - Ein Audi-Fahrer hat am Mittwoch, gegen 15 Uhr, in der Schwenninger Straße auf Höhe einer Tankstelle im Industriegebiet einen 77-jährigen Fußgänger erfasst. Der Autofahrer übersah den Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der 77-Jährige wurde auf die Motorhaube des Audis aufgeladen und dann auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden. Am Audi entstanden 5.000 Euro Schaden. Wer den Unfall beobachtet hat oder etwas dazu sagen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (0741 34879-0) zu melden.

gez. Veronika Schulze

