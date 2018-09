Polizeipräsidium Tuttlingen / 78-jährige ...

(Horb am Neckar) 78-jährige Autofahrerin verliert Kontrolle - drei Leichtverletzte und 13.000 Euro Schaden

Horb am Neckar - Am Montagnachmittag hat eine 78-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr am Nordring die Kontrolle über ihren Mazda verloren und ist mit einem entgegenkommenden Fiat zusammengestoßen.

Die 78-Jährige fuhr aus dem "Rauhen Grund" in den Kreisverkehr hinein. Bei der Ausfahrt in den Nordring verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Die Seniorin kam nach rechts von der Fahrbahn ab, zog ihren Mazda wieder nach links und überfuhr die Verkehrsinsel. Auf der Gegenfahrbahn stieß sie mit einem Fiat zusammen, der auf dem Nordring in Richtung Kreisel fuhr. Die Unfallverursacherin und die Insassen des Fiats, eine 50-jährige Frau mit einem Kind, verletzten sich leicht. Das DRK brachte alle Drei ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Weil die PKWs nicht mehr gefahren werden konnten, wurde ein Abschleppdienst verständigt.

