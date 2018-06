Polizeipräsidium Tuttlingen / 78-jähriger ...

(Tuttlingen) 78-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen - Leichte Verletzungen hat sich ein 78-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, auf der Rußbergstraße zugezogen. Der Senior war auf dem Radweg in Fahrtrichtung Balinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bischof-Sproll-Straße übersah der Biker den Wagen einer 37-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich der 78-Jährige mehrere Schürfungen und Prellungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.600 Euro geschätzt.

