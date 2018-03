Polizeipräsidium Tuttlingen / 8000 ...

(St. Georgen im Schwarzwald) 8000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

St. Georgen im Schwarzwald - Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro ist es am Dienstagvormittag, gegen 09.40 Uhr, an der Einmündung der Waldstraße auf die Sommerauer Straße gekommen. Dort achtete ein 69 Jahre alter Fahrer eines Opel Agila nicht auf die Vorfahrt eines 64-jährigen, der mit einem Mercedes der C-Klasse im Bereich der Einmündung unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Der beteiligte Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

