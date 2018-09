Polizeipräsidium Tuttlingen / 83-jähriger Mann von ...

(Wurmlingen) 83-jähriger Mann von angeblicher Pflegekraft bestohlen

Wurmlingen - Am Donnerstagmorgen ist ein 83-jähriger Mann in Wurmlingen von einer angeblichen Pflegekraft um 150 Euro erleichtert worden.

An jenem Morgen klingelte es gegen 11.30 Uhr an seiner Tür. Er öffnete in der Annahme, es sei der Pflegedienst. Vor ihm stand eine Fremde, die auf entsprechende Nachfrage des Mannes sofort reagierte und vorgab, die Pflegekraft zu sein. Zielgerichtet begab sich die Frau ins Wohnzimmer und fragte den 83-Jährigen nach einem Glas Wasser. Der verließ daraufhin das Wohnzimmer, kam kurze Zeit später mit dem gewünschten Getränk zurück und sah, wie sich die Frau an seiner Medikamentenbox zu schaffen machte. Die Fremde ging dann wieder und bemerkte im Vorbeigehen, dass später nochmal jemand vom Pflegedienst vorbeikommt, um die Medikamente herzurichten. Erst am anderen Tag stellte der Mann fest, dass sein Wohnzimmerbuffet offensteht und 150 Euro fehlen. Beschrieben wird die Diebin wie folgt: zirka 25 Jahre alt, dick, mittellanges braunes Haar, mondgesichtig, fremder Akzent.

Das Polizeireiver Tuttlingen ermittelt wegen des Diebstahls. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht.

