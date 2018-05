Polizeipräsidium Tuttlingen / 9-jähriger Radfahrer ...

(Rottweil) 9-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Rottweil - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 14.30 Uhr, hat sich ein 9-jähriger Radfahrer auf der Stadionstraße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 55-jährige Lenkerin eines Hyundai hielt am Zebrastreifen in der Stadionstraße an, um einem Kind das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als die Frau wieder anfuhr, kam der 9-jährige Junge vom angrenzenden Parkplatz angefahren und wollte die Straße ebenfalls überqueren. In der Folge stieß das Kind auf dem Zebrastreifen gegen die rechte Seite des Hyundai. Der Junge wurde in die Kinderklinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

