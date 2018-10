Polizeipräsidium Tuttlingen / Abbiegeunfall ...

(Hattingen, K 5927) Abbiegeunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Hattingen - Am Mittwochmorgen ist es um kurz vor 11 Uhr auf der Kreuzung der Kreisstraße 5527 mit der Landstraße 225 zu einem Abbiegeunfall mit zirka 10.000 Euro Sachschaden gekommen. Ein 71-jähriger Minivan-Fahrer wollte, von Hattingen her kommend, an der Kreuzung nach links in Richtung Engen abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallte er gegen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

