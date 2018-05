Polizeipräsidium Tuttlingen / AKTUELLER ...

(Landkreis Freudenstadt)AKTUELLER WARNHINWEIS vor falschen Polizeibeamten

Landkreis Freudenstadt - Die Serie der Anrufe von falschen Polizeibeamten reißt nicht ab. Am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, wurde mehrere Senioren von einem falschen "Kommissar" der Kripo Freudenstadt angerufen. Mit der gängigen Masche, die Angerufenen würden auf einer Liste von Einbrechern stehen, versuchte der Unbekannte die Vermögensverhältnisse auszufragen. Als die Betroffenen nicht wie erwartet reagierten, sondern alles verneinten, legte der "Kommissar" auf. Als Rufnummer erschien im Display die Vorwahl von Freudenstadt (07441) mit der angehängten Rufnummer 110. Am heutigen Donnerstag wurde der Polizei bekannt, dass die Masche in einem Fall zum Erfolg führte. Der entstandene Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei rät, nicht auf die Fragen einzugehen, sondern alles zu ignorieren und aufzulegen. Ein richtiger Polizeibeamter wird niemals anrufen und nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen.

