Polizeipräsidium Tuttlingen / Alfa Romeo ...

(Tuttlingen) Alfa Romeo angefahren - Verursacher verschwindet

Tuttlingen - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag oder Samstag in der Stuttgarter Straße, Höhe TuWass-Parkplatz, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Zwischen 14 Uhr und 9.20 Uhr stand dort ein Alfa Romeo am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung B14. In diesem Zeitraum prallte ein unbekannter Autofahrer gegen die hintere linke Seite des Alfas und fuhr danach weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeireiver Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941 0 entgegen.

