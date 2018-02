Polizeipräsidium Tuttlingen / Alkoholisierte Personen, mehrere ...

Alkoholisierte Personen, mehrere Streitigkeiten und auch Widerstände gegen Polizeibeamte trüben etwas den relativ ruhigen Auftakt der närrischen Tage

Polizeipräsidium Tuttlingen - Der mit dem "Schmotzigen" Donnerstag beginnende Auftakt der närrischen Tage ist aus polizeilicher Sicht für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen relativ ruhig und ohne größere Störungen verlaufen. Dennoch wurde das fröhliche und ausgelassene Bild des närrischen Treibens in der Nacht des "Schmotzigen" auf Freitag durch manch übertrieben alkoholisierte Personen, verschiedene Streitigkeiten und Körperverletzungen, aber auch durch Widerstandshandlungen gegen die einschreitende Polizei etwas getrübt.

Mit über 90 Einsätzen waren die zuständigen Polizeibeamten und Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz bei den zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen, insbesondere in den Narrenhochburgen VS-Villingen, Rottweil und Hechingen, aber auch sonst in vielen Städten und Gemeinden präsent und sorgten zusammen mit eingeteilten Ordnern der Veranstalter für Sicherheit und Ordnung.

Trotz des relativ ruhigen Gesamtverlaufs bei närrisch ausgelassener Stimmung mussten die eingesetzten Beamten bei mehreren, meist alkoholbedingten Auseinandersetzungen, Streitereien und Körperverletzungen tätig werden. Bei vier der Einsätze kam es zu Widerstandshandlungen der Beteiligten gegen die einschreitenden Polizeibeamten, meist begleitet durch ausgesprochene und wüste Beleidigungen. Während einer solchen Widerstandshandlung eines alkoholisierten 27-Jährigen am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, im Bereich einer Festhalle (Angerhalle) in Tuttlingen-Möhringen wurde ein Polizeibeamter so heftig an einer Hand verletzt, dass vorübergehende Dienstunfähigkeit eintrat. Gegen die Verursacher der Körperverletzungen, Beleidigungen und Widerstandshandlungen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Dennoch kann aus polizeilicher Sicht für den Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen bisher von einem zwar ausgelassenen und närrischen Treiben, doch in der Gesamtschau relativ ruhigen Fastnachtsauftakt gesprochen werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/