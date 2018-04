Polizeipräsidium Tuttlingen / Alkoholisierter ...

(Albstadt) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Albstadt - Ein 40-jähriger Lenker eines BMW hat am Samstag, gegen 1.15 Uhr, auf der Gartenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der alkoholisierte 40-Jährige Autofahrer kam in der Gartenstraße zunächst nach links von der Straße ab und überfuhr eine bepflanzte Rabatte. Anschließend lenkte der 40-Jährige seinen Wagen nach rechts und durchpflügte ein weiteres Pflanzbeet, bevor er auf einen geparkten Seat Leon krachte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Mit stark schwankendem Gang empfing der Unfallflüchtige die Ordnungshüter an seiner Wohnung. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der 40-Jährige seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/