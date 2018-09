Polizeipräsidium Tuttlingen / Alkoholisierter ...

(Balingen) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Balingen - Ein alkoholisierter 56-jähriger Lenker eins Suzuki ist am Sonntag, gegen 20.25 Uhr, auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der 56-Jährige war von der B 27 kommend, in Richtung der Querspange zur B 27/ B 463 unterwegs. Hier fuhr er auf einen vorausfahrenden Opel Vectra eines 38-jährigen Mannes auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Balingen beim Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

