Polizeipräsidium Tuttlingen / Alkoholisierter ...

(Dornstetten) Alkoholisierter Autofahrer schleudert in Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Dornstetten - Zwei Verletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, gegen 10.40 Uhr, auf der Freudenstädter Straße. Ein 36-jähriger alkoholisierter Lenker eines Audi A 6 geriet in einer Kurve, kurz vor der Einmündung Riedsteige, zunächst zu weit nach rechts und schrammte den Bordstein. In der Folge wurde der Wagen abgewiesen und auf die Gegenspur geschleudert. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel einer 61-jährigen Frau. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden beim Zusammenprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde der Führerschein des 36-Jährigen eingezogen.

