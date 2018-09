Polizeipräsidium Tuttlingen / Ampel verwechselt ...

(Bad Dürrheim) Ampel verwechselt - Unfall fordert 13.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim - Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ist es am Freitagabend, gegen 17.20 Uhr, an der Kreuzung der Robert-Bosch-Straße mit der Carl-Friedrich-Benz-Straße gekommen. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW Caddys war - von der Bundesstraße 27 kommend - auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zu diesem Zeitpunkt zeigte zwar die vorhandene Lichtzeichenanlage für Rechtsabbieger "Grün", für die Geradeausspur stand die Ampel jedoch auf "Rot". Vermutlich der irrigen Annahme, auch er habe grün, fuhr der Mann mit dem Caddy in die Kreuzung ein. Hierbei stieß der Mann mit einem VW Golf zusammen, mit welchem eine 60-jährige Frau gerade bei "Grün" von rechts auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße in die Kreuzung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch gegen eine neben der Fahrbahn angebrachte Werbetafel geschoben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

