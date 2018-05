Polizeipräsidium Tuttlingen / Anderes Auto ...

(Hechingen) Anderes Auto übersehen - Unfall fordert 6000 Euro Schaden

Hechingen - Etwa 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 09.20 Uhr, an der Anschlussstelle Neue Rottenburger Straße zur Landesstraße 410 ereignet hat. Dort wollte ein 60-jähriger Fahrer eines Opel Astras - von der Neue(n) Rottenburger Straße kommend - nach links auf die L 410 in Richtung Bundesstraße 27 abbiegen. Der Mann hielt zunächst an der dort vorhandenen "STOP"-Stelle an. Beim wieder Anfahren übersah der 60-Jährige allerdings einen von rechts auf der L 410 nahenden Renault Megane, dessen 70-jährige Fahrerin an der Anschlussstelle nach links in Richtung Neue Rottenburger Straße abbiegen wollte. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Die beiden Wagen blieben trotz der durch den Unfall erfolgten Beschädigungen in Höhe von je etwa 3000 Euro bedingt fahrbereit.

