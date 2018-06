Polizeipräsidium Tuttlingen / Aquaplaning - 15.000 ...

(Balingen) Aquaplaning - 15.000 Euro Sachschaden

Balingen - Ein 53-jähriger Lenker eines VW Touareg ist am Freitag, gegen 22.40 Uhr, wegen Aquaplaning von der Straße abgekommen. Der 53-Jährige war auf der Bundesstraße 463 in Fahrtrichtung Weilstetten unterwegs und schleuderte nach einem Gewitterregen auf der nassen Straße gegen die Leitplanken. Der Schaden am VW wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

