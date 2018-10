Polizeipräsidium Tuttlingen / Arbeitsunfall

(Empfingen) Arbeitsunfall

Empfingen - Auf der Baustelle der Landesstraße 396 zwischen Nordstetten und Horb hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet. Ein Arbeiter klemmte sich bei Tätigkeiten auf der Straßendecke den Fuß unter schwerem Baugerät ein und erlitt trotz getragener Sicherheitsschuhe Quetschungen am Fuß. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Verletzte wurde in die Unfallklinik nach Tübingen eingeliefert.

gez. Björn Stellmacher

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/