Polizeipräsidium Tuttlingen / Audi gestreift ...

(VS-Schwenningen) Audi gestreift - Verursacher flüchtet (Zeugenaufruf)

VS-Schwenningwn - Am Freitag hat ein bisher unbekannter Autofahrer zwischen 11.30 Uhr und 17.45 Uhr einen Audi gestreift und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Audi stand zur Unfallzeit entweder geparkt vor Gebäude Werastraße 24 (Ecke Lindengasse) oder in der Villinger Brigachstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt wegen der Unfallflucht und sucht Zeugen (Telefon 07720 8500 0).

