Polizeipräsidium Tuttlingen / Audi und VW Passat ...

(Ringingen) Audi und VW Passat zerkratzt

Ringingen - Am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche hat ein unbekannter Täter in der Straße "Rausse" einen Audi A3 und einen VW Passat zerkratzt. An dem Audi beschädigte er Fahrertür und ein Seitenblech. Am VW Passat zog er einen spitzen Gegenstand über die Fahrertür. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07475 95001 0).

