Polizeipräsidium Tuttlingen / Auf ...

(Balingen-Frommern) Auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr gekracht - drei leicht verletzte Personen und über 20.000 Euro Schaden

Dornstetten, Bundesstraße 28a - Zwei leicht verletzte Personen und über 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr, auf der Bundesstraße 28a bei Dornstetten ereignet hat. Ein 38-jähriger Fahrer eines Alfa Romeos geriet auf der winterglatten Bundesstraße auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Audi A4 einer 25-jährigen Autofahrerin zusammen. Der 38 Jahre alte Unfallverursacher und die 25-jährige Audi-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Um die beiden total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

