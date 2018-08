Polizeipräsidium Tuttlingen / Auf frischer Tat ...

(Freudenstadt) Auf frischer Tat ertappt: Jugendliche entwenden Getränkekisten

Freudenstadt - In der Nacht zum Montag entwendeten Jugendliche mehrere Kisten Bier vom Gelände des Einkaufsmarkts Kaufland in der Max-Eyth-Straße. Eine durch einen Anwohner verständigte Polizeistreife ertappte zwei Jugendliche dabei, wie der Eine über den Zaun des Getränkelagers geklettert war und dem Anderen Kisten hinüberreichte. Dieser verlud sie in einen bereitgestellten Einkaufswagen. Als die Getränkediebe die Polizei erkannten ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Nach kurzem Verfolgungslauf konnte ein 17-Jähriger durch die Beamten eingeholt und gefasst werden. Er wurde zu weiteren Abklärungen auf das Polizeirevier verbracht und im Anschluss seinen Eltern übergeben. Der 17-Jährige war zum Tatzeitpunkt leicht alkoholisiert. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Jugendlichen sind derzeit noch im Gange und werden durch das Polizeirevier Freudenstadt geführt.

