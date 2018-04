Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall ...

(Donaueschingen) Auffahrunfall führt zu zwei leicht verletzten Insassen eines Taxis

Donaueschingen - Zwei leicht verletzte Insassen eines Taxis und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, in der "Neue(n)-Wolterdinger-Straße" ereignet hat. Ein 21-jähriger Fahrer eines Renaults des Typs Megane war an diesem Morgen auf der "Neue(n)-Wolterdinger-Straße" stadtauswärts unterwegs und prallte mit seinem Wagen aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines vorausfahrenden Taxis. Bei dem Unfall wurden der 54 Jahre alte Taxifahrer und ein 35-jähriger Fahrgast in dem Mercedes der E-Klasse leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Auch die Feuerwehr Donaueschingen musste bei dem Unfall eingesetzt werden, um die Fahrbahn von den auslaufenden Betriebsflüssigkeiten zu reinigen.

