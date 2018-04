Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall ...

(VS-Schwenningen) Auffahrunfall beim Messegelände - 7000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - Am Dienstagabend ist es gegen 17.15 Uhr auf der Dürrheimer Straße beim Schwenninger Messegelände zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro gekommen. Bei einem vorhandenen Rückstau bremste ein 18-jähriger Golf-Fahrer verkehrsbedingt ab. Eine nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Stars reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des vor ihr haltenden Golfs. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi.

