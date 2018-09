Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall - ...

(Burladingen) Auffahrunfall - total beschädigter Wohnwagen

Burladingen - In der Hauptstraße kam es am Samstag, gegen 17.00 Uhr, zu einem Auffahrunfall bei dem der 20-jährige Fahrer eines Mercedes einem Wohnwagengespann ins Heck fuhr. Der Gespann-Fahrer sowie noch weitere Fahrzeugführer vor ihm, hatten wegen eines Linksabbiegers anhalten müssen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Wohnwagen dürfte Totalschaden entstand sein. Der Gesamtschaden dürfte sich zwischen 20.000 bis 25.000 Euro bewegen.

