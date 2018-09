Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall - ...

(Schwenningen) Auffahrunfall - 55-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Villingen-Schwenningen - Am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, kam es auf dem Nordring, auf Höhe der "Aral-Kreuzung" zu einem Auffahrunfall. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes Klein-Lkw fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen an einer roten Ampel wartenden Mercedes-Pkw. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

