Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall ...

(Eutingen im Gäu) Auffahrunfall in der Göttelfinger Straße - 7000 Euro Schaden

Eutiongen im Gäu - Am Donnerstagmorgen sind in der Göttelfinger Straße zwei PKWs aufeinander gefahren.

Kurz nach 10 Uhr musste eine 32-jährige Autofahrerin, die in Richtung Stuttgarter Straße fuhr, verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr kam ein Audi, dessen 21-jähriger Fahrer nicht rechtzeitig reagierte und auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

