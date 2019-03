Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall

(Balingen) Auffahrunfall

Balingen - Bei einem Auffahrunfall auf der B 463 am Freitag, gegen 9.40 Uhr, sind eine 56-jährige VW- Fahrerin und ihr 46-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden.

Die Autofahrerin war auf der B 463 in Fahrtrichtung Balingen unterwegs. In Höhe der Auffahrt Weilstettten fuhr ein nachfolgender 21-jähriger Audi-Fahrer auf das Heck des VW auf. Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Insassen im VW leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/