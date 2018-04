Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall an ...

(VS-Villingen) Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg fordert 9000 Euro Schaden

VS-Villingen - Rund 9000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, an einem Fußgängerübergang in der Erzbergerstraße nahe dem Kreisverkehr Alte Herdstraße ereignet hat. An diesem Abend war eine 24-jährige Fahrerin eines Mercedes der A-Klasse und hinter dieser eine junge Toyota-Fahrerin auf der Erzbergerstraße in Richtung des genannten Kreisverkehrs unterwegs, als die vorausfahrende Mercedes-Fahrerin wegen einem Fußgänger an dem dort befindlichen "Zebrastreifen" abbremste. Die nachfolgende 20-jährige Toyota-Fahrerin reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden Mercedes. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

