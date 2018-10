Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall mit ...

(Meßstetten) Auffahrunfall mit rund 6000 Euro Schaden

Meßstetten - Zu einem Auffahrunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist es am Samstagvormittag, kurz nach 09 Uhr, an der Einmündung der Friedrich-List-Straße auf die Ebinger Straße (Landesstraße 433) gekommen. Eine 46-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Kleinwagens wollte von der Friedrich-List-Straße auf die bevorrechtigte Ebinger Straße nach rechts in Richtung Ortsmitte Meßstetten abbiegen und hielt dazu zunächst an der Einmündung an. Ein nachfolgender 42-jähriger Renault-Fahrer reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des anhaltenden Mitsubishis. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Vorsorglich wurde jedoch ein Beifahrer im Mitsubishi zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

