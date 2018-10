Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall mit ...

(VS-Villingen) Auffahrunfall mit 13.000 Euro Sachschaden

VS-Villingen - Am Freitag ist es gegen 14 Uhr in der Schwenninger Straße zu einem Auffahrunfall mit 13.000 Euro Sachschaden gekommen. Ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Straße in Richtung des Habsburger Rings. Er sah beim Einfahren nicht, dass vor ihm ein 66-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt warten musste und fuhr in den Ford.

