Polizeipräsidium Tuttlingen / Auffahrunfall mit ...

(Spaichingen) Auffahrunfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Spaichingen - Am Mittwoch ist ein 28-jähriger VW-Fahrer in der Hauptstraße in das Heck eines geparkten Fords gefahren. Der VW-Fahrer war gegen 20 Uhr in Richtung der Stadtmitte unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr er mit seinem Polo gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Fords. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/