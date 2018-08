Polizeipräsidium Tuttlingen / Aufgrund ...

(Rottweil) Aufgrund Sonnenblendung Radfahrerin übersehen

Rottweil - Am Dienstag hat gegen 8.20 Uhr ein 60-jähriger Fiat-Fahrer in der Hausener Straße aufgrund der starken Sonnenblendung mit seinem Fahrzeug eine 25-jährige Fahrradfahrerin gestreift. Der Fiat-Fahrer fuhr hinter der Radfahrerin in Richtung des Kreisverkehrs zur Schramberger Straße. Noch vor dem Kreisverkehr streifte der 60-Jährige mit der hinteren, rechten Fahrzeugseite seines Wagens die Radfahrerin. Die 25-jährige Frau stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil.

