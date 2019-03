Polizeipräsidium Tuttlingen / Aufsteigendem ...

(Wehingen) Aufsteigendem Wasserdampf einer defekten Wasserleitung löst Brandmelder aus

Wehingen - Aufsteigendem Wasserdampf aus einer defekten Wasserleitung hat am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, die Brandmeldeanlage bei einem Industriebetrieb in der Wengenstraße ausgelöst und so zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Schnell stellte die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Wehingen und Gosheim fest, dass kein Brand vorlag. Personen kamen nicht zu Schaden.

