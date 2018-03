Polizeipräsidium Tuttlingen / Ausgelöste ...

(Tuttlingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage erweist sich als Fehlalarm

Tuttlingen - Wegen eines technischen Defekts, hat die Brandmeldeanlage eines Elektronikgeschäfts am Mittwochabend in der Daimlerstraße ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Gegen 20.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brandalarm in einem Tuttlinger Elektronikmarkt gerufen. Die dortige Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Schnell stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte. Der Grund war womöglich ein technischer Defekt an der Anlage.

Gez. Samuel Fischerkeller

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/