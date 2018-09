Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto ...

(Schonach im Schwarzwald) Auto zerkratzt und hohen Schaden angerichtet - Polizei bittet um Hinweise

Schonach im Schwarzwald - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter vor einer Gaststätte in der Hauptstraße, schräg gegenüber der Abzweigung Retschenweg, den grauen Fahrzeuglack an einem dort abgestellten VW Golf zerkratzt. Hierbei entstand an der Beifahrerseite und im Heckbereich des Wagens Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei Triberg (07722 1014) ermittelt nun wegen der mutwillig begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

