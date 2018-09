Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto ...

(Tuttlingen-Möhringen) Auto überschlagen nach Vorfahrtsunfall- Zwei Verletzte

Tuttlingen-Möhringen - Am Freitagnachmittag überschlug sich ein Auto auf der B311 bei Möhringen, als ihm von einem einbiegenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen wurde. Der VW war auf der Bundestraße in Richtung Tuttlingen unterwegs, als die 87 Jahre alte Fahrerin eines Daimlers aus der Straße im Anger nach links auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße einbog. Der 22-jährige VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision kam der VW ins Schleudern und kippte letztendlich um. Nachdem er über die Fahrbahn schlitterte, kam er in den abschüssigen Grünstreifen und überschlug sich dort. Der 22-jährige Fahrer sowie eine 14-jährige Beifahrerin hatten Glück im Unglück und zogen sich durch den Unfall lediglich Prellungen zu. Sie wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den Wägen wird auf 20 000 Euro geschätzt. Sie wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Die freiwillige Feuerwehr Tuttlingen war zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn ebenfalls an der Unfallstelle.

