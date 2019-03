Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto ...

(Horb am Neckar) Auto überschlagen - Autofahrer alkoholisiert

Horb am Neckar - Ein 28-jähriger Lenker eines Smart ist am Samstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, von der Straße abgekommen und hat sich im angrenzenden Feld überschlagen. Der Smart-Lenker kam auf der Landesstraße 356 zwischen Hochdorf und Altheim in einer Kurve von der Fahrbahn ab überfuhr mehrere Leitpfosten und touchierte zwei Bäume. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Kleinwagen. Der 28-Jährige verständigte seine Eltern, die ihn samt den beiden abmontierten Autokennzeichen nach Hause verbrachten. Die verständigten Ordnungshüter konnten den alkoholisierten Unfallverursacher zu Hause antreffen. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

