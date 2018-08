Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto auf dem ...

(Empfingen) Auto auf dem Parkplatz des Baumarktes Stabilo angefahren

Empfingen - Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am vergangenen Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Stabilo Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der angefahrene Dacia stand vorwärts abgestellt in der äußeren Parkreihe, als er an der Stoßstange gestreift wurde. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Inzwischen wird gegen den Verursacher wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich unter 07451 960.

