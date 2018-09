Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto auf dem ...

(Albstadt-Ebingen) Auto auf dem Ziegelplatz beschädigt

Albstadt-Ebingen - Vermutlich durch Steinwürfe wurde in der Nacht zum Freitag ein auf den Parkplätzen beim Ziegelplatz abgestelltes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Unbekannten warfen mehrere Male gegen die Scheiben des BMW, sodass an der Frontscheibe und der Beifahrertüre ein Schaden von 1000 Euro entstand. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 07432 9550 um Hinweise.

