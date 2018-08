Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto auf Parkplatz ...

(Schramberg) Auto auf Parkplatz des Schramberger Radhauses angefahren - Polizei sucht Zeugen

Schramberg - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht die sich am vergangenen Samstag in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr auf dem Parkplatz des Schramberger Radhauses in der Schiltachstraße ereignet hat. Ein geparkter Audi wurde in dieser Zeit im hinteren linken Fahrzeugbereich angefahren. Ein Verantwortlicher hat sich bislang nicht gemeldet, weshalb die Polizei nun Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet hat. Hinweise werden unter 07422/ 27010 erbeten.

